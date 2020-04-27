Фонд президентских грантов запустил оценку завершенных в 2019 году проектов

27.04.2020, 14:48, Новости дня

Фонд президентских грантов запустил независимую оценку результатов проектов, которые завершились в 2019 году. Оценить результаты проекта может любой желающий.

На портале оценка.гранты.рф уже можно оценить результаты реализации более 3,5 тыс. проектов, которые получили поддержку в 2018 и завершились до конца 2019 года, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

По итогам оценки фондом будут сделаны выводы об успешности реализации каждого поддержанного проекта, которые, в свою очередь, будут влиять на перспективы получения некоммерческими организациями, осуществившими такие проекты, новых грантов и иной поддержки. Кроме того, будут выбраны и поощрены 100 лучших реализованных проектов.

Результаты проектов оценивают эксперты Фонда президентских грантов, представители региональных органов власти, общественных палат, а также руководители реализуемых и завершенных проектов, получивших президентский грант, их благополучатели и все неравнодушные граждане.

Любой участник независимой оценки может оставить свой отзыв о проекте.

Оценка завершится 31 мая 2020 года.

Напомним, в 2019 году была проведена независимая оценка результатов 3 178 проектов, поддержанных по итогам конкурсов 2017 года. В ходе этой работы проекты распределились на три группы: 2 тыс. 539 проектов (79,9%) – реализованы успешно, 557 проектов (17,5%) – удовлетворительно, 82 проекта (2,6%) – неудовлетворительно. 100 проектов из успешно реализованных вошли в список лучших.

С учетом изменений в Федеральный закон «О некоммерческих организациях», предусмотренных Федеральным законом от 18 марта 2020 года № 60-ФЗ, на основании итогов оценки будут приниматься решения о включении некоммерческих организаций в реестр исполнителей общественно полезных услуг.