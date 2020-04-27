 

В Подмосковье мужчина поджег 5 машин после ссоры с водителями

27.04.2020, 14:45, Разное

В Люберецком районе мужчина поджег пять машин, припаркованных на территории гаражно-строительного кооператива. Злоумышленника задержали правоохранители.

Как удалось выяснить полицейским, накануне мужчина поссорился с двумя знакомыми и в отместку поджег их автомобили. Огонь перекинулся на стоящие рядом машины. Сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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