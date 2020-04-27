 

Как добровольцы помогают Подмосковью в борьбе с коронавирусом

27.04.2020, 14:45, Разное

Волонтеры и представители бизнеса Московской области объединились в общем деле с самого начала пандемии. Они разносят продукты пожилым людям и многодетным семьям, ходят для них за покупками. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, многие компании решили помочь с продуктами и средствами защиты от коронавируса.

Он рассказал, что попросил предпринимателей помочь, и они откликнулись. “По большому счету, из всех друзей, знакомых, бизнесменов, с которыми я долго общаюсь и дружу, по сути, никто не отказал”, – цитирует Воробьева телеканал “360”. За последнее время
предприятия и частные лица перевели в Московский областной фонд поддержки регионального сотрудничества и развития сотни миллионов рублей.



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