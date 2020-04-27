Концерн BAIC анонсировала продажи внедорожника Beijing BJ80

27.04.2020, 14:42, Новости дня

К концу следующего месяца состоится старт предварительных заказов на обновленный внедорожник Beijing BJ80.

Вместе с тем автомобиль отличается комбинированным исполнением окраски, увеличенным обвесом, хромированными элементами на бамперах. Из технических характеристики о новом внедорожнике Beijing BJ80 изменено, что под капотом используется 3-литровый турбированный мотор на 280 л.с мощности. Также автомобиль имеет 6-ступенчатую трансмиссию.

Что касается интерьера салона, то здесь бросается в глаза крупный экран с мультимедийной системой а также улучшенная акустическая система. Предполагается, что стоимость обновленного внедорожника Beijing BJ80 на китайском рынке составит от 298 тысяч юаней в базовой комплектации.