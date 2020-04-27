Volkswagen начал производство электрического кроссовера ID. Roomzz

27.04.2020, 14:42, Новости дня

В прошлом году рассекретили концептуальный электрический кроссовер под названием Volkswagen ID. Roomzz.

Однако теперь появились данные, что разработчики планируют выпустить серийную версию автомобиля. Старт выпуска начнется на производственной площадке SAIC Volkswagen на территории Китая. Пользователям уже доступные фотографии электрического паркетника, который имеет высокий потенциал стать одним из самых востребованных.

Автомобиль отличается просторным салоном, который превосходит размеры Touareg. Предполагается, что электрическая установка автомобиля достигнет 306 л.с. мощности. Предельная скорость кроссовера равна 180 км в час. С такими характеристиками разгон до 100 км в час составит 6,6 секунд, а запас хода составит около 450 километров. Модель поступит в продажу в следующем году.