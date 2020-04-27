Дебютировала новая серия Mazda MX-5 R Sport

27.04.2020, 14:42, Новости дня

Увидела свет новая ограниченная серия Mazda MX-5 R Sport.

Специальная версия популярного спортивного автомобиля японского бренда Mazda оснащена множеством так называемых косметических настроек, в том числе свежим набором 16-дюймовых легкосплавных колесных дисков RAYS.

Тираж ограниченной серии составляет всего лишь 150 экземпляров. В Великобритании транспортное средство в новом исполнении стоит 27,7 тыс. фунтов стерлингов.

Модификация MX-5 R Sport фактически является более щедро оснащенной версией Mazda Sport. В результате модернизации появились упомянутые колесные диски, серая складываемая крыша, черные дверные зеркала и металлическое покрытие Polymetal Grey. В салоне транспортного средства отныне имеется бордовая кожаная обивка с серебряной строчкой.

Также новинке полагаются светодиодные фары, чувствительные к дождю дворники, задние парковочные датчики, круиз-контроль и бесключевой доступ, стереосистема Bose с девятью динамиками и 7-дюймовый экран информационно-развлекательной системы с навигацией, а также с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Данное оснащение устанавливается на заводе.

Модель MX-5 в исполнении R Sport доступна только в виде кабриолета с мягким верхом. Транспортное средство оснащается 4-цилиндровым бензиновым двигателем Mazda начального уровня Skyactiv-G, объем которого равен 1,5 литра, а уровень мощности составляет 130 лошадиных сил. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Привод машине полагается задний. До 62 миль в час транспортное средство разгоняется за 8,3 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 127 миль в час.

Британские клиенты уже могут оформлять заказы на новинку, но транспортные средства будут доставлены в Великобританию только после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.