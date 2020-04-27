 

Том Хэнкс здоров и собирается ударить по коронавирусу «Хэнк-циной»

27.04.2020, 14:40, Новости дня

Том Хэнкс и его супруга Рита Улисон вылечились от COVID-19 и чувствуют себя прекрасно, пишет Business Insider. Как рассказал актёр, в их крови нашли антитела к коронавирусу, поэтому пара будет сдавать плазму для организаций, занимающихся разработкой лекарства против болезни — «Хэнк-цины», как в шутку назвал потенциальную вакцину Хэнкс.


Reuters

В начале марта во время поездки в Австралию голливудский актёр Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон узнали, что заражены коронавирусом, пишет Business Insider.

 

Об этом пара рассказала в соцсетях и пообещала, что будет оставаться на карантине и держать подписчиков и фанатов в курсе того, как идёт их лечение. 

 

Как сообщили недавно американские СМИ, уже в конце марта Хэнкс и Уилсон вернулись в свой дом в Лос-Анджелесе, чтобы восстанавливаться после болезни. 

 

По словам Хэнкса, у них заболевание по симптомам было похоже на грипп. Рита Уилсон чувствовала себя хуже, чем сам актёр, — у неё была очень высокая температура. Однако в одном из своих последних интервью актёр заверил, что сейчас они с супругой чувствуют себя прекрасно. 

 

Теперь же пара собирается сделать посильный вклад в поиски лекарства от болезни. 

 

«Сейчас много вопросов о том, что мы будем делать дальше. Можем ли мы как-то помочь? И вообще-то, мы как раз сейчас узнали, что у нас в крови есть антитела. Ещё до того как нам предложили что-то сдавать, мы сами спросили: «Вам не нужна наша кровь?» Можно нам сдать плазму? Так что теперь мы будем сдавать кровь для различных мест, которые планируют работать над, как я её называю, Хэнк-циной», — прокомментировал актёр.



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