Скандалы: Владимир Евтушенков не упустит открывшиеся «космические» шансы

27.04.2020, 14:35, Разное

Входящая в АФК «Система» Cosmos Hotel Group будет скупать 4-звездочные гостиницы, испытывающих трудности из-за пандемии коронавируса

В начале 2020 г. Cosmos Hotel Group заявила о планах создать сеть 4-звездочных бизнес-отелей под брендом Cosmos. Тогда компания планировала строить их. Она рассчитывала до 2022 г. открыть 10 объектов на 4000 номеров общей площадью 200 000 кв. м. Нынешние планы – 12–14 гостиниц. Первый отель сети, Cosmos Petrozavodsk на 103 номера, уже работает, еще два должны появиться в Москве на месте Дома связи на Новом Арбате и в Сегеже в Карелии. Ранее Cosmos Hotel Group называла в числе интересующих ее городов Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Омск, Ростов-на-Дону, Ставрополь.

Возведение одного отеля она оценивала в 1,5–3 млрд руб.

По расчетам Cosmos Hotel Group, теперь купить гостиницу выйдет существенно дешевле, чем строить с нуля, говорит Швейн. Он напоминает, что многие качественные объекты оказались в сложной экономической ситуации из-за пандемии коронавируса. Такая стратегия, по его словам, позволит избежать девелоперских рисков и ускорить окупаемость инвестиций. Швейн добавляет: Cosmos Hotel Group рассматривает покупку как отдельных объектов, так и гостиничных сетей, для владельцев которых этот бизнес не профильный.

Что есть у Cosmos Hotel Group

Сейчас в портфеле Cosmos Hotel Group 17 отелей более чем на 4000 номеров. Среди них – гостиница «Космос» на пр-те Мира, «Интурист Коломенское», гостиницы Holiday Inn Express в Москве и Воронеже, Park Inn by Radisson в Астрахани, Казани, Сочи и т. д. У нее также есть объекты в Италии, Чехии и Намибии. Входящая в АФК «Система» компания «Бизнес-недвижимость» также планировала реконструировать часть принадлежащих ей автоматических телефонных станций под эконом-отели Cosmos Hotels & More. Она также заявляла, что реконструирует офис МТС в центре Санкт-Петербурга в 5-звездочный отель под брендом Cosmos Collection.

Переговоры с заинтересованными владельцами и залогодержателями уже идут. Конкретные объекты Швейн не назвал, но сказал, что список представляющих для Cosmos Hotel Group интерес отелей будет сформирован уже к концу II квартала 2020 г. Покупать гостиницы она планирует как за счет собственных средств, так и заемных.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты пока не ждут существенного снижения стоимости гостиниц. В России примерно 12 000 объектов размещения гостей, из них всего 400 – сетевые и качественные отели, напоминает владелец управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. Большая часть таких отелей, по его словам, в залоге у кредиторов. Даже если они из-за финансовых сложностей владельцев перейдут банкам, последние никогда не будут продавать их дешевле рыночной цены.

Что касается разных санаториев, старых туристических баз и др., то даже в текущей ситуации их покупка и реконструкция в 4-звездочные отели будет стоить дороже, чем строительство такой же гостиницы с нуля, уверяет Ивашкевич.

Ситуация на гостиничном рынке действительно сложная, но пока никто из отельеров не заявлял о банкротстве, говорит управляющий партнер компании «Альянс отель менеджмент» Вадим Прасов. Если ограничительные меры продлятся, то 20–30% гостиниц действительно могут столкнуться с серьезными финансовыми сложностями, рассуждает он, но сколько объектов может подойти таким крупным инвесторам, как АФК «Система», вопрос дискуссионный. С ним согласна и руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяна Белова. По ее словам, покупка гостиниц позволяет быстрее получать операционный доход, но найти подходящий всем требованиям объект непросто. В кризис собственники отелей обычно решают придержать актив, нежели продавать по сниженной стоимости, говорит она.

В конце марта этого года отельеры попросили премьер-министра России Михаила Мишустина и министра экономического развития Максима Решетникова оказать государственную поддержку. «Кризис на рынках гостиничных услуг и услуг общественного питания из-за эпидемии коронавируса достиг беспрецедентной глубины», – говорилось в письме крупнейших игроков рынка. Загрузка отелей и ресторанов в большинстве регионов России за последние месяцы снизилась до критических 8–10%, денег не хватает, в том числе на выплату зарплат, предприятия вынуждены сокращать персонал и готовиться к закрытию. Без помощи государства многие гостиницы ждет банкротство и переход в собственность банков, а без работы могут остаться не менее 2,5 млн человек, говорили отельеры «Ведомостям».

Антон Филатов