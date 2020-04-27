Кабмин готовится открыть продовольственные рынки в Украине до конца недели – совещание у Зеленского

27.04.2020, 14:31, Новости дня

Более 280 крытых продовольственных рынков в Украине могут открыть до конца текущей недели. Об этом шла речь 27 апреля на совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса. Совещание прошло под председательством президента Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба главы государства.

Для открытия рынков, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам, будет определен протокол соблюдения правил безопасности, договорились участники совещания.

“Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость. COVID-19 утомил не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила – и давайте позволим открыть”, – подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль согласился, что вопрос открытия рынков, механизма их безопасного функционирования и четких санкций за несоблюдение правил нужно рассмотреть уже на ближайшем заседании Кабмина, которое намечено на 29 апреля.

В постановлении Министерства здравоохранения Украины от 30 марта сказано, что торговля на рынках в условиях карантина разрешена при соблюдении ряда условий, среди которых – дистанция между покупателями и продавцами, а также пребывание не больше одного посетителя на 20 м² торговой площади. Это привело к закрытию многих рынков.

2 апреля заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал не злоупотреблять правом открывать продуктовые рынки и разрешать их работу только тогда, когда нет другой возможности обеспечить граждан продуктами питания.

Карантин в Украине был введен 12 марта и ужесточен 6 апреля. 22 апреля его продлили до 11 мая.

По информации Минздрава на 27 апреля, коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 9009 украинцев, из них 864 вылечились, а 220 скончались.