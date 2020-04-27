Финансовый комитет Рады рассмотрел все 16 тыс. правок к “антиколомойскому” законопроекту

27.04.2020, 14:31, Новости дня

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел все 16 тыс. правок к так называемому антиколомойскому законопроекту. Об этом 27 апреля в Facebook сообщил первый заместитель председателя комитета нардеп от фракции “Голос” Ярослав Железняк.

По его словам, за проголосовали 18 членов комитета. Законопроект, который сделает невозможным возвращение национализированных банков прежним владельцам, члены парламентского комитета рекомендовали к рассмотрению во втором чтении.

Как отметил Железняк, в текст законопроекта были внесены некоторые изменения. В частности, убрали норму об ограничении государственной регистрации, изменили процедуру назначения судом аудиторской компании, которая будет определять размер убытков, внесли уточняющие изменения в норму о запрете остановки аукционов.

“Многие изменения, которые улучшили бы банковское регулирование, не включены в текст закона из-за ограничений по статье 116 регламента. Но договорились, что в ближайшее время [нардеп от “Батьківщини”] Ольга Белькова внесет соответствующий законопроект”, – подчеркнул Железняк.

Розгляд всіх правок до закону про банки на Комітеті завершено!!! 18 членів Комітету "За"!!!Чотири дні обговорення… Posted by Ярослав Железняк on Esmaspäev, 27. aprill 2020

Законопроект в первом чтении был принят 30 марта. Среди прочего документ сделает невозможным возвращение “ПриватБанка”, национализированного в 2016 году, бизнесмену Игорю Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах.

Принятие этого законопроекта, наряду с открытием рынка земли, – главные требования Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.

Перед голосованием депутаты должны рассмотреть все поправки: сначала в комитете, а потом и в сессионном зале. Всего их больше 16 тысяч.

Коломойский признавал, что ему невыгодно, чтобы документ был принят, он называл законопроект “антиукраинским”.