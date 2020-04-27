 

Финансовый комитет Рады рассмотрел все 16 тыс. правок к “антиколомойскому” законопроекту

27.04.2020, 14:31, Новости дня

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел все 16 тыс. правок к так называемому антиколомойскому законопроекту. Об этом 27 апреля в Facebook сообщил первый заместитель председателя комитета нардеп от фракции “Голос” Ярослав Железняк.

По его словам, за проголосовали 18 членов комитета. Законопроект, который сделает невозможным возвращение национализированных банков прежним владельцам, члены парламентского комитета рекомендовали к рассмотрению во втором чтении.

Как отметил Железняк, в текст законопроекта были внесены некоторые изменения. В частности, убрали норму об ограничении государственной регистрации, изменили процедуру назначения судом аудиторской компании, которая будет определять размер убытков, внесли уточняющие изменения в норму о запрете остановки аукционов.

“Многие изменения, которые улучшили бы банковское регулирование, не включены в текст закона из-за ограничений по статье 116 регламента. Но договорились, что в ближайшее время [нардеп от “Батьківщини”] Ольга Белькова внесет соответствующий законопроект”, – подчеркнул Железняк.

Розгляд всіх правок до закону про банки на Комітеті завершено!!! 18 членів Комітету "За"!!!Чотири дні обговорення…

Posted by Ярослав Железняк on Esmaspäev, 27. aprill 2020

Законопроект в первом чтении был принят 30 марта. Среди прочего документ сделает невозможным возвращение “ПриватБанка”, национализированного в 2016 году, бизнесмену Игорю Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах.

Принятие этого законопроекта, наряду с открытием рынка земли, – главные требования Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.

Перед голосованием депутаты должны рассмотреть все поправки: сначала в комитете, а потом и в сессионном зале. Всего их больше 16 тысяч.

Коломойский признавал, что ему невыгодно, чтобы документ был принят, он называл законопроект “антиукраинским”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / Рада уволила Уманского с должности министра финансов, а Емца – с поста министра здравоохранения

22.04 / В Кремле призвали не оценивать ситуацию с ценами на нефть по одной неделе

03.04 / Система мониторинга больных COVID-19 заработала в Москве

05.04 / В Бельгии впервые число выписанных из больниц пациентов с COVID-19 превысило число вновь заболевших

14.04 / Росмолодежь объявила о новых форматах работы

18.04 / ГСЧС: Радиационный фон в Чернобыльской зоне, Киеве и Киевской области в норме

09.04 / Посол США в РФ лично проводил спецрейс из Москвы

16.04 / Оргкомитеты ЕВРО высказались об организации турнира после переноса

07.04 / Граждане США вылетели из Москвы в Нью-Йорк

16.04 / Врач оценил результативность принимаемых Россией мер против COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска