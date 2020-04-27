Возобновление автобусных и железнодорожных перевозок в Украине. Криклий назвал дату

27.04.2020, 14:30, Новости дня

Кабинет Министров Украины рассчитывает с 12 мая возобновить движение общественного транспорта в городах, а также пригородное и междугороднее сообщение. Об этом в интервью LIGA.net, которое опубликовано 27 апреля, сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“Это все касается автобусных и железнодорожных перевозок. Но многое зависит от того, какие показатели по распространению вируса мы будем иметь к 12 мая. В дальнейшем планируем и авиасообщение. Конечно, мы можем говорить только о внутренней авиации. Единственное, что авиаперевозчики не понимают объем трафика: открывать рейс и везти 10 пассажиров – невыгодно. Выгоднее не летать”, – пояснил министр.

По словам Криклия, будут введены “сдерживающие решения”, к примеру, масочный режим и температурный скрининг, в городском транспорте разрешат использовать только сидячие места. Министр не исключил, что в поездах “Интерсити” для увеличения дистанции предусмотрят обязательное наличие свободных кресел, хотя это и может повлиять на стоимость билетов.

“Мы готовим предложения по алгоритму выхода из карантина, на следующей неделе с нашей стороны все финализируем. Самое главное, нужен будет “плюс” от Минздрава – у них первая скрипка”, – добавил глава Мининфраструктуры.

17 апреля Криклий предполагал, что работа общественного транспорта, приостановленная на время карантина из-за распространения коронавирусной инфекции в Украине, будет возобновлена не ранее июня.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки, в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. 22 апреля карантин продлили до 11 мая.

4 апреля Минздрав заявил, что все железнодорожное и автобусное пассажирское сообщение (за исключением служебных автобусов) должно быть прекращено, запрет на работу метрополитенов продлили. Из общественного транспорта могут курсировать только трамваи и троллейбусы.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 апреля, COVID-19 в мире заболели свыше 2,98 млн человек, более 207,2 тыс. из них скончались, 870,2 тыс. выздоровели.

В Украине на утро 27 апреля известно о 9009 заболевших, умерло 220 человек, выздоровело 864.