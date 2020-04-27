 

Марата Башарова потребовали лишить звания заслуженного артиста Татарстана

27.04.2020, 14:30, Новости дня

Актера Марата Башарова потребовали лишить звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии РФ за домашнее насилие.

Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org.

Автор петиции пишет, что Башаров в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ «открыто признался в том, что бил своих жен». Действия актера, по его словам, попадают под ст. 112 УК РФ («умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») или под ст. 115 («умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Как отмечает автор обращения, Башаров не понес никакого наказания, а потому потребовал «лишить Марата Башарова Государственной премии РФ; лишить Марата Башарова звания Заслуженного артиста Республики Татарстан».

Петицию, созданную менее суток назад, подписали почти 7,7 тыс. человек.

21 марта Мировой суд Бабушкинского района удовлетворил иск супруги актера Марата Башарова Елизаветы и расторг их брак.

В декабре 2018 года СМИ сообщали, что жена Марата Башарова оказалась в больнице с травмой носа после того, как муж избил ее. Мать пострадавшей утверждала, что Башаров напал на свою жену в порыве ярости.



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