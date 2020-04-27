 

Лавров рассказал о признательности Трампа РФ за помощь

27.04.2020, 14:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп выражал признательность РФ за помощью в борьбе с коронавирусом, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

Министр отметил, что помощь в связи с пандемией обсуждалась лидерами двух стран, передает РИА «Новости».

«Президент Трамп сказал, что приветствовал бы такую возможность. Затем, в ходе еще одного телефонного разговора на прошлой неделе сказал, что он признателен и Соединенные Штаты будут готовы, когда у них такие возможности появятся, оказывать нам содействие», – сказал Лавров.

Он выразил мнение, что благодаря сотрудничеству в борьбе с корронавирусом может стать лучше и климат в других сферах.

«Наверное, это все будет создавать более благоприятную атмосферу для того, чтобы нормально сотрудничать и не пытаться друг друга обвинять во всех смертных грехах. Но цель, которая стояла перед нами, перед президентом Путиным при принятии решения о направлении нашего содействия, была исключительно гуманитарной, предполагала решить задачу помочь людям», – сообщил Лавров.

Накануне посол США в РФ Джон Салливан заявлял, что Соединенные Штаты также готовы помочь РФ в борьбе с коронавирусом. Дипломат также отметил, что американский лидер очень ценит российскую помощь.

Добавим, что в субботу Путин и Трамп сделали совместное заявление по случаю 75-летия встречи на Эльбе. Лавров заявил, что это сигнал, что страны могут объединиться ради общих целей.



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