Билл Гейтс назвал “реалистичный срок” появления вакцины против коронавируса

27.04.2020, 14:30, Разное

Американский миллиардер Билл Гейтс назвал “реалистичный” временной срок старта производства вакцины, направленной против коронавируса. Также основатель Microsoft дал свой прогноз выпуска медицинского препарата.

В рамках прямого эфира на телеканале CNN бывший директор американской IT-корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил: в случае оптимистичного развития ситуации, вакцину против нового вида коронавируса станут изготовлять через один год, реалистичный срок составит два года. Также известный программист предположил, что нужно отметить самые важные разработки, чтобы при помощи хорошего материального обеспечения наладить процесс производства необходимого лекарства, при этом нельзя обойти процедуры сертификации вакцины и ее апробирования при любом сценарии развития ситуации.

Пандемию коронавируса нового вида Covid-19 назвали крупнейшей в XXI столетии. По состоянию на 27 апреля эксперты подтвердили больше 2,9 миллионов случаев заражения инфекцией в 210 государствах, выздоровели 837,3 тысячи человек, умерли 203,3 тысячи лиц. Более всего подверглись эпидемии европейские страны, США, КНР, РФ, Иран. Наиболее высокая летальность зафиксирована в Африке, Европе и на Багамских острова. Из-за коронавируса отменили спортивные соревнования, в том числе Олимпиаду в Японии и Евро-2020, культурные и прочие мероприятия.