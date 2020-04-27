 

Nissan создал бумажные модели 370Z для борьбы со скукой

27.04.2020, 14:30, Разное

Специалисты автоконцерна Nissan разработали бумажную копию модели 370Z. По их мнению, с помощью данного набора для творчества люди смогут побороть скуку во время карантина, вызванного вспышкой коронавируса.
На сегодняшний день многие мировые компании в условиях самоизоляции производят различные товары для всех возрастных категорий. Например, немецкий автопроизводитель BMW выпустил специальную настольную игру, а Toyota и Mazda решили перенести свои старые модели на бумагу.

В Nissan приняли решение не отставать от своих главных конкурентов, и недавно была представлена бумажная модель 370Z Nismo. Все необходимые файлы можно загрузить на сайте компании. Транспортное средство идеально прорисовано и понравится поклонникам оригами, отметили разработчики. Более того, бумажные копии готовы практически для всего модельного ряда бренда: коммерческие авто и фургоны также в списке.



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