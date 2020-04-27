 

Михаил Развожаев объявил о продлении в Севастополе режима повышенной готовности

27.04.2020, 14:25, Новости дня

Режим повышенной готовности в Севастополе продлили до конца мая. Такое решение озвучил сегодня на заседании городского оперштаба врио губернатора Севастополя Михаиа Развожаева, передает служба информации "Вести.Севастополь". По мнению санитарных врачей, это вынужденная, но необходимая мера.

Кроме того, обязательным станет для жителей города ношение на улице маски. Дежурные патрули имеют право останавливать нарушителей. Масочный режим распространяется также на глав департаментов — участников заседания правительства.

Как известно, по всей стране режим самоизоляции пока сохраняется до 30 апреля. О дальнейших мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции президент Владимир Путин объявит в ближайшие дни.

Под наблюдением врачей в Крыму сейчас находится более 1500 граждан. Всего заболевших — 70 человек, причем 29 уже вернулись домой после выздоровления.

Текст:

ГТРК "Севастополь"



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