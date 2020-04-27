Дмитрий Миллер рассказал, кто похитил его родного брата

27.04.2020, 14:25, Новости дня

Дмитрий Миллер, которого зрители знают и любят по таким популярным фильмам, как "Склифосовский", "Слуга государев", "Анна Каренина" и других, ранее уже был гостем "Судьбы человека". Тогда он рассказал Борису Корчевникову о том, как попал в кинематограф и о чудесной встрече с Юлией Деллос.

Вместе они растят троих детей – сына Юлии от первого брака и двух общих дочек. Пара почти везде появляется вместе, не стала исключением и программа Бориса Корчевникова, на которую актер пришел вместе с супругой.

Оказалось, именно ей – даже подробнее, чем сыну, мама Дмитрия Антонина Харитоновна рассказала о трагической семейной истории. Из-за предательства родных сестер ее сына от первого брака после развода отдали отцу, и долгие годы она не имела с ним связи.

Когда же повзрослевший Валерий разыскал свою мать, общаться им уже не дал второй супруг Антонины Харитоновны.

В результате женщина долго была вынуждена держать в секрете то, что у Дмитрия есть родной старший брат.

Как воспринимает эту семейную трагедию актер, и почему его супруга называет случившееся в детстве с братом Дмитрия "похищением"?

Удавалось ли его матери поддерживать отношения со старшим сыном после того, как он ее нашел, и как узнал Дмитрий о том, что у него есть родной старший брат?

Какие отношения сложились у них после встречи? Почему мать Дмитрия развелась с первым мужем, и как ей удавалось держать в секрете долгие годы эту тайну?

Об этом Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" рассказывают Дмитрий Миллер и его супруга Юлия Деллос.