 

Путин: борьба с коронавирусом – не повод ослаблять внимание к другим угрозам

27.04.2020, 14:25, Новости дня

Борьба с коронавирусом не дает повода ослаблять внимание к другим потенциальным угрозам для жизни и безопасности людей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время совещания по ситуации с паводками и пожарами в субъектах страны.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время все усилия сосредоточены на борьбе с COVID-19. Путин отметил, что в весенне-летний период объективно возрастают риски сезонных природных бедствий, пожаров и паводков, потому внимание в сторону таких проблем не должно ослабляться, сообщил телеканал "Россия 24".

Согласно последним данным оперштаба по борьбе с распространением вируса, общее число заразившихся в РФ достигло отметки в 87,1 тысячи. По этому показателю страна обогнала Китай, где и была зафиксирована первая вспышка COVID-19.



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