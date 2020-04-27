Мнение: Как Штаты могли докатиться до Великой Депрессии – 2.0?

27.04.2020, 14:18, Разное

Я сейчас готовлюсь над работой как раз на эту тему для канала на Ютубе. И вот есть у меня масса вопросов, на которые мне не ответят мои друзья оппозиционеры. Причем, что характерно, я знаю – ЧТО ОНИ ОТВЕТЯТ. Попробуете со мною тест пройти?

Тезис: Если в США была идельная экономика, про эффективность которой так любит рассказывать нам Алексей Кудрин – почему у них кол-во безработных приближается к 30 млн человек, что сравнимо с Великой Депрессией?

Неправильный ответ: Да плевать, это все враки, а даже если и нет – это не наши проблемы, у тебя доллар по 75!

Правильный ответ: Потому что все это время т.н. экономика США и ее т.н. эффективность – базировались после распада СССР на ограблении бывших республик Союза, потом других государств. А также на безмерных невозвратных долгах, которые еще и Китай субсидировал. Сказки про "эффективность" мы видим в реальном времени, вернее тыкву, в которое это дело превратилось. И осознавать это надо – чтобы не повторить.

Тезис: В США все будет хорошо, сейчас Трамп раздаст им по 1200 долларов, а у вас Путин что-то только обещает!

Неправильный ответ: Потому что у нас кругом воровство, а в США эффективность – см п.1. Навальный прав – Россию не спасти.

Правильный ответ: В крутой работающей экономике не нужно раздавать бесплатные деньги. Это помимо того, что для США 1200 баксов это слезы, а также они ЕЩЕ НЕ РОЗДАНЫ – ИХ ТОЛЬКО ПООБЕЩАЛИ!

Тезис: США сейчас напечатают денег, разгонят экономику и у них еще бензин дешевый, а мы последний болт без соли доедаем.

Неправильный ответ: Потому что Путин и компания разворовали и довели страну. Тем более, почему у нас нет дешевого бензина, ведь это "кровь" экономики.

Правильный ответ: Нет в мире примеров, чтобы безудержная печать бабла давала плюс – Веймарская Республика, Зимбабве, а также Россия 90-х – не дадут соврать. Более того, у нас бензин не стоит копейки, потому что в его цене масса налогов и акцизов на всех этапах – от добычи до розничной продажи. Отсюда, в том числе, и подъем армии и т.д. и т.п. Зачем безработным 30 млн американцев дешевый бензин? Кстати, в Венесуэле он тоже вроде бы стоит копейки – и?

В целом, я мог бы рассказывать дальше про Саудовскую Аравию, про Норвегию, кто удачно (на самом деле нет) вкладывала деньги пенсионеров в акции сланцевых компаний. Но это не так интересно, как новые нацпроекты, старые нацпроекты и другие бонусы, да-да, от падения гегемона, которое уже даже не началось, а продолжается с ускорением.

Сразу расстрою – надо будет работать. Ну, это для тех, кто ждет от Трампа 1200 долларов даже по курсу за 70 баксов. Кстати, такой курс уже больше месяца, если верно помню. Вы там держитесь? Жду сообщений от пенсионеров, которые будут мне рыдать, что все пропало, но не смогут объяснить, почему у них есть нечего, а Интернет – не отключили!

Счастья вам.