 

Кличко уволил вице-премьера Киева после нападения на полицейского

27.04.2020, 14:16, Новости дня

Мэр Киева Виталий Кличко уволил замглавы Киевской городской администрации Владимира Слончака, против которого открыли дело за избиение полицейского.

«Думаю, вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером. Я не позволю дискредитировать городскую власть – в первую очередь тем, кто ее представляет», – цитирует «РБК-Украина» Кличко.

По его словам, чиновник должен ответить за свои действия. Также Кличко извинился перед правоохранителями и киевлянами за такое недостойное поведение Слончака. 

Ранее главное управление Нацполиции в Киеве открыло уголовное дело по статье «Угрозы или насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов» по факту избиения заместителем председателя Киевской государственной администрации Владимиром Слончаком патрульного полицейского в Киеве. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Кремль прокомментировал единичные проблемы с оснащением больниц

31.03 / Администрация Трампа снижает стандарты пробега автомобилей, установленные при Обаме

12.04 / Коронавирус бьет по легким сильнее, чем тяжелый острый респираторный синдром

09.04 / ВОЗ обнародовала неутешительную статистику по коронавирусу

30.03 / МЧС предупреждает москвичей о метели и сильной гололедице

01.04 / Макгрегор может заменить Нурмагомедова в бое против Фергюсона

22.04 / Ураганный ветер повалил более 30 деревьев в Москве

21.04 / Американский экономист назвал последствия пандемии

24.04 / Эксперт оценил заявление властей США о губительности солнечного света для коронавируса

26.03 / Число калужан, отправленных на карантин, за сутки выросло вдвое

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска