Названы российские регионы с самой сложной ситуацией с лесными пожарами

27.04.2020, 14:16, Новости дня

Наиболее сложная ситуация с лесными пожарами складывается в Забайкалье, Бурятии, Иркутской области, Хакасии и Красноярском крае, сообщил глава Рослесхоза Сергей Аноприенко.

«Наиболее сложная обстановка по-прежнему складывается в Забайкалье, Бурятии, Иркутской области, Хакасии и Красноярском крае», – сказал он, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Аноприенко указал, что основной причиной лесных пожаров в настоящее время является переход огня от несанкционированных палов травы на полях.

Тем временем глава МЧС Евгений Зиничев на совещании у президента о ситуации с паводками и пожарами в РФ заявил, что «с начала года на территории Российской Федерации зафиксировано 3 488 очагов природных пожаров на общей площади более 475 тыс. га. Более 86% пройденных огнем площадей приходятся на Дальневосточный федеральный округ. На Сибирский и Уральский федеральные округа – 12,5% и 0,7%».

Путин в ответ дал поручение позаботиться о максимальной безопасности сотрудников МЧС, которые будут бороться с природными катаклизмами на фоне распространения коронавируса.

«Знаю, что наши спасатели работают профессионально, мужественно, если нужно – смело, готовы выполнить свой долг в любых условиях, если нужно – пойдут на риск ради других, но сейчас они сами также обязаны строго соблюдать профилактические меры. Поручаю уделить особое внимание обеспечению максимальной безопасности сотрудников МЧС, работников всех ведомств и служб, волонтеров, которые будут участвовать в борьбе со стихийными бедствиями», – отметил Путин.

Ранее президент заявил, что в настоящее время все усилия сосредоточены на борьбе с коронавирусом, но это не должно ослаблять внимание к другим потенциальным угрозам для жизни и безопасности людей, в том числе паводкам и пожарам.

К понедельнику площадь лесных пожаров в России выросла до 43,1 тыс. га. За сутки площадь пожаров выросла почти на 18 тыс. га. При этом за сутки ликвидировано 213 лесных пожаров на площади 7 тыс. 747 га.