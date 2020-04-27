 

В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом

27.04.2020, 14:09, Разное

На территории Уханя больше не осталось ни одного больного человека, инфицированного коронавирусом нового типа. Об этом рассказали в Госкомитете по вопросам здравоохранения и гигиены Китая.
Согласно данным, полученным от сотрудников ведомства, из больниц Уханя выписали больше 46,4 тысячи человек, сумевших перебороть новый коронавирус. Местные врачи добились такого результаты благодаря напряженной и эффективной работе, также сказывается содействие других медиков, которые посещали Ухань и помогали коллегам в сложнейшее для них время.

В декабре прошедшего года в Ухане выявили вспышку неизвестной пневмонии, вызванной, предположительно, местными жителями, которые имели контакты на городском рынке морепродуктов. С 22 января власти закрыли Ухань на карантин, те же действия выполнили и по отношению городских округов, прилегающих у Уханю. В конце марта в Китае объявили о завершении пандемии коронавируса в пределах государства.



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