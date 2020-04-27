В Минюсте разъяснили предложение штрафовать за лай собак
27.04.2020, 14:08, Новости дня
В новую редакцию КоАП РФ предполагается включить административную ответственность за бездействие и безответственность, а не конкретно за лай собаки или неисправную сигнализацию, сообщили в пресс-службе министерства юстиции.
«В проекте КоАП РФ предлагается считать административным правонарушением не лай собак, а бездействие и безответственность тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины в ночное время», – пояснили РИА «Новости» в пресс-службе Минюста.
В ведомстве уточнили, что «лай собак ночью, работающая сигнализация указаны как примеры, конкретно такие случаи не будут прописаны в КоАП».
Ранее в КоАП было решено ввести ответственность за лающих ночью собак. Однако председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что Совет Федерации выступит против предложений Минюста.
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