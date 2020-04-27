 

В Минюсте разъяснили предложение штрафовать за лай собак

27.04.2020, 14:08, Новости дня

В новую редакцию КоАП РФ предполагается включить административную ответственность за бездействие и безответственность, а не конкретно за лай собаки или неисправную сигнализацию, сообщили в пресс-службе министерства юстиции.

«В проекте КоАП РФ предлагается считать административным правонарушением не лай собак, а бездействие и безответственность тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины в ночное время», – пояснили РИА «Новости» в пресс-службе Минюста.

В ведомстве уточнили, что «лай собак ночью, работающая сигнализация указаны как примеры, конкретно такие случаи не будут прописаны в КоАП».

Ранее в КоАП было решено ввести ответственность за лающих ночью собак. Однако председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что Совет Федерации выступит против предложений Минюста. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Замдиректора НИИ вакцин и сывороток посоветовал открыть детсады и школы

09.04 / Airbus сокращает производство на фоне пандемии

17.04 / МЧС РФ: в условиях пандемии надо хорошо спать, есть белковую пищу и не носить маску на улице

03.04 / СМИ показали, как Днепр готовится к эпидемии и “выкопал 600 могил”. Это не паника, а логистика. Понимаете? Дай Бог, все это не понадобится

03.04 / Onet – включение Северной Македонии в НАТО стало для России «щелчком по носу» — но она этого так не оставит

06.04 / Белковский: Коронавирус – это триггер смерти

07.04 / Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты за нерабочие дни

22.04 / В Сеть попали 25 тыс. адресов электронной почты сотрудников ВОЗ и минздрава США

28.03 / Николай Изволов: «Второй фильм Дзиги Вертова восстанавливаю буквально по кадрам»

06.04 / Россия возобновила авиарейсы для вывоза граждан из-за рубежа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска