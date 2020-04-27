Лавров заявил о готовности обсуждать новые виды вооружений за рамками СНВ-3

27.04.2020, 14:08, Новости дня

Российские власти готовы обсуждать новые виды вооружений за рамками договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого скоро подходит к концу, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«На этом же уровне в ходе недавних разговоров это было подтверждено, четко согласовано, что нам нужно как можно скорее возобновлять и делать комплексным диалог по стратегической стабильности в прямом преломлении к стратегическим наступательным вооружениям с учетом того, что меньше чем через год истекает Договор СНВ-3 и с учетом того, что появились новые виды вооружений. Мы готовы их обсуждать уже за рамками договора СНВ-3», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что все было согласовано на уровне президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако почти ничего из договоренностей «не воплотилось в жизнь».

«Диалог по стратегической стабильности, очередной раунд в январе состоялся, но никакого импульса к поиску конструктивных решений мы на стороне американской делегации не заметили», – заключил Лавров.

В середине апреля Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили предложение Москвы о продлении ДСНВ.