 

Мнение: Вопрос к москвичам

27.04.2020, 14:06, Разное

Ситуация с коронавирусом в России самая острая в столице. Поэтому и вопрос мой к ее жителям. Дело в том, что, когда приходится посещать столицу, меня крайне удивляет присутствие на ее улицах бегунов. В районе Тверской даже попался один.

Что это? Надоело сидеть дома? Всем надоело! Я видел даже кашляющего бегуна.. ваще днище. Бежит, остановка, покашлял и дальше в путь… Может, конечно, поперхнулся, но выглядит – супер!

Люди заботятся о своем здоровье? Отлично! А здоровье других? Ведь главное не дома сидеть, а кучность на улицах не создавать. И то, что улицы пусты это не заслуга бегунов… и не бонус для таких… "спортсменов"…

Если они не бояться заразиться, заболеть и умереть – это их дело, но… Но они могут принести инфекцию в подъезд, лифт, этаж… и хана бабуле-соседке, которая вышла к мусоропроводу… Их это не волнует? Эгоизм? Махровый эгоизм?

Больше гадостей в их адрес писать не буду… хотя накипело 🙁

Вы, друзья, что скажите по поводу?

Источник: Достало



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