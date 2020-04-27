Кристина Орбакайте подарила дочери пазлы со своим изображением

27.04.2020, 13:53, Разное

Кристина Орбакайте подарила своей дочери Клавдии пазлы с собственным изображением. Теперь их собирает вся звёздная семья.

Мозаика отличатся большими размерами, ведь конечным результатом должно стать изображение самой певицы, её мужа Михаила Земцова и 8-летней Клавдии. Огромное количество пазлов предполагает кропотливую работу. Для ребенка это занятие показалось достаточно сложным, поэтому родители решили ей помочь. Они настолько увлеклись делом, что уже, наконец, собрали всю огромную картину. Подарок предназначался дочери ко дню её рождения в конце марта. Из-за самоизоляции торжество отмечалось скромно, хотя поздравления от родных и близких Клавдия все же получила.

Одной из первых свою любимую внучку поздравила Алла Пугачева, выложив снимки девочки с самыми трогательными пожеланиями. Многие пользователи отмечают, что она очень похожа на своего отца. Знаменитая бабушка видит в её облике черты Моны Лизы, а поклонники – юную Кристину Орбакайте, когда она снималась в фильме Ролана Быкова «Чучело».