Российские ученые создали дешевый и эффективный антисептик

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27.04.2020, 13:53, Новости дня

Специалисты Института проблем химической физики создали высокоэффективный антисептический препарат с антимикробной активностью и низкой себестоимостью.

«В ИПХФ РАН создали «изо-октенидин» – аналог октенидина дигидрохлорида, высокоэффективного антисептического препарата, проявляющего высокую активность в том числе в отношении вирусов полиомиелита, простого герпеса, ВИЧ, гепатита С и вируса гриппа А птиц. Новый препарат значительно лучше растворим в воде, что является его несомненным преимуществом. <…> «Изо-октенидин» имеет высокий потенциал применения в виде самостоятельной дезинфекционной субстанции для быстрого обеззараживания рук персонала медицинских, школьных и дошкольных учреждений, а также для дезинфекции медицинских инструментов и бытового применения», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Как отмечают эксперты, разработка имеет гораздо меньшую себестоимость по сравнению с оригиналом. Также новый препарат может стать основой для создания высокоэффективных антибактериальных отечественных средств для лечения заболеваний слизистых.

«Еще одним достоинством разработки является ее меньшая себестоимость. <…> Для производства «изо- октенидина» может быть использована технология получения оригинального октенидина, созданная в институте около 15 лет назад. Уже подана заявка на патент», – говорится в сообщении.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что специалисты Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» в Москве синтезировали противовирусный препарат длительного действия для обработки индивидуальных средств защиты и поверхностей.

Напомним, за минувшие сутки в РФ подтверждено 6 тыс. 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом РФ обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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