 

Торгующие поддельными пропусками лжеполицейские задержаны в Москве

27.04.2020, 13:53, Новости дня

В Москве задержали лжеполицейских, торговавших поддельными цифровыми пропусками на период самоизоляции для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара, сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

Отмечается, что мошенники в мессенджере представлялись сотрудниками полиции и продавали пропуска для передвижения по городу на время самоизоляции, информирует штаб в Telegram.

«Сотрудники московского уголовного розыска при содействии экспертов Group-IB задержали администраторов сервиса, продававшего фейковые цифровые пропуска на период карантина для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»)», – говорится в сообщении.

В полиции установили, что мошенники за свои услуги просили от 2,5 до 3,5 тыс. рублей, а после получения денег на банковскую карту переставали выходить на связь.

По данным правоохранителей, за две недели мошенники смогли совершить несколько сделок, а жертвами аферистов стали доверчивые граждане, волновавшиеся из-за ограничения передвижения.

Напомним, с 15 апреля в Москве и Подмосковье введена система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте. При этом мэр столицы Сергей Собянин заявил, что контроль за наличием спецпропусков в Москве будет с каждым днем усиливаться.

Также мэр столицы сообщил, что поток людей в Москве с момента ввода пропусков снизился более чем на 500 тыс. человек. По его мнению, это говорит об эффективности введенной системы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / Губернатор Подмосковья: Удостоверения для поездок на работу пока не нужны

23.04 / Уровень безработицы в США приблизился к показателям Великой депрессии

31.03 / В США тест на коронавирус прошли более 1 млн человек – Трамп

08.04 / «Мы все должны внести свой вклад» – эксперт CBS News объяснил, почему следует носить маску

18.04 / Названы возможные причины крушения легкомоторного самолета в Хабаровском крае

23.04 / Гор поддержал кандидатуру Байдена

18.04 / Daily Express – фон дер Ляйен и Лагард уличили в «отвратительной» жадности

15.04 / Захарова уточнила число возвращающихся в Россию рейсом из Нью-Йорка

08.04 / Из-за коронавируса в России переносятся сроки проведения ЕГЭ

02.04 / Число заявок на пособие по безработице в США выросло до рекордных 6,6 миллионов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска