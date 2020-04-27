Лавров дал прогноз об отношениях РФ и Черногории

27.04.2020, 13:48, Новости дня

Хорошие отношения РФ и Черногории будут восстановлены, а временщики, осуществляющие в Черногории русофобскую политику, уйдут, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе онлайн-семинара со студентами МГИМО.

«Все мои друзья-черногорцы с восторгом описывают духовное родство, духовную близость. И, конечно, когда наступает предательство, причем предательство не кого-то конкретно, а предательство народа, который всегда был рядом с тобой, это печально», – приводит его слова РИА «Новости».

Лавров выразил уверенность, что «чувства, воплощенные в стихотворении Высоцкого и которое разделяют огромное большинство, подавляющее большинство черногорцев, в конечном счете возобладают, временщики уйдут».

Министр процитировал стихи Владимира Высоцкого, выбитые на памятнике поэта в столице Черногории: «Мне одного рождения мало, расти бы мне из двух корней. Жаль, Черногория не стала второю родиной моей».

Отношения РФ и Черногории ухудшились на фоне пандемии коронавируса, когда власти республики стали выдвигать требования для разрешения на вылет россиян на родину. Кроме того, в Черногории арестовали россиянку за попытку посеять панику.