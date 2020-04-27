 

“Люблю больше жизни”: Джиган посвятил клип Оксане Самойловой и их дочери Майе

27.04.2020, 13:46, Разное

После Instagram-спама, во время которого Джиган публиковал довольно странные снимки, он ушел в тень и долго не появлялся в соцсетях – по слухам, находясь в рехабе. Но недавно он прервал интернет-молчание и представил миру песню “Готов на все”, где признался в любви своей пока еще жене Оксане Самойловой. Новый клип он презентовал сегодня, в день рождения Оксаны и их общей дочери Майи: ролик на песню под названием “Тайна” состоит из кадров из семейного архива, а текст сплошь пропитан верой в их с Оксаной любовь и светлое будущее.

С днем рождения, мои родные! Я люблю вас больше жизни!!! Мама и Майя HBD!

– написал в Instagram Джиган, который, похоже, сам день рождения близких проводит вдали от семьи. По крайней мере, на многочисленных видео Оксаны с праздника (в честь Майи было устроено целое представление с участием героев Disney) рэпер замечен не был.

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Публикация от Джиган / GeeGun (@iamgeegun)26 Апр 2020 в 9:49 PDT

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Публикация от Джиган / GeeGun (@iamgeegun)24 Апр 2020 в 9:52 PDT

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Публикация от Оксана Самойлова Джиган (@samoylova__oxana_fan)27 Апр 2020 в 2:37 PDT

Напомним, драма, развернувшаяся в семье Джигана и Оксаны Самойловой, началась в первой половине марта. Сперва артист шокировал общественность странными роликами: в неадекватном состоянии он снимал прямые эфиры, на глазах подписчиков ругался матом и просил пятилетнюю дочь Лею принести ему пива. Джиган сбрил бороду и брови, после признался, что находится “в психушке”. Как удалось узнать СМИ, лечебницей оказался рехаб в Майами. Что стало причиной подобного поведения рэпера – официально неизвестно, но в Instagram-историях он намекнул на то, что у него диагностировали биполярное расстройство.

Кроме того, по сети “гуляет” ролик, где мужчина, очень похожий на музыканта, развлекается в компании неизвестной девушки. Ситуацию накалила перепалка Джигана с другим рэпером – Гуфом. Денис назвал его наркоманом, на что тот поспешил заверить всех зрителей эфира, что часто встречается с Джиганом в стриптиз-клубе.

Даже не знаю, с чего начать. Я бы просто промолчала, но, учитывая, что ситуация развернулась у всех на виду, наверное, какие-то комментарии мне всe-таки придется дать. Во-первых, хочу сказать, что ни меня, ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю. Спасибо всем за поддержку и сопереживания,

– прокомментировала тогда ситуацию Оксана. Напомним, она вышла замуж за Джигана в 2012 году. У пары подрастают три дочери –  8-летняя Ариела, 5-летняя Лея и 2-летняя Майя, а также сын Давид.

Джиган и Оксана Самойлова с детьми



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