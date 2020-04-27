Сколько получат медики?

27.04.2020, 13:44, Разное

15 апреля президент Владимир Путин дал поручение о дополнительных выплатах “в стационарах медицинских организаций, осуществляющих лечение больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019): врачам – 80 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу – 50 тыс. рублей, младшему медицинскому персоналу – 25 тыс. рублей”.

А 23 апреля появился приказ руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой об этих самых выплатах.

И в нем нет “тысяч” рублей, только проценты от средней заработной платы (sic!) по регионам. И только врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях (в том числе врачам-инфекционистам, врачам- анестезиологам-реаниматологам) обещают выплаты до 100 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности указанных медицинских работников.

При этом, средняя заработная плата в России (от нее в большинстве случаев будут считать сумму доплат) составляла 47 468 рублей. Так, например, в Ярославской области – всего 35 571 рублей.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в следующих размерах:

а) врачам скорой медицинской помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад, – до 80 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики;

б) среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой медицинской помощи (фельдшеры скорой медицинской помощи, медицинские сестры, медицинские сестры-анестезисты), – до 40 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики;

в) фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи – до 20 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики;

г) врачам подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную помощь (в том числе врачам-инфекционистам, врачам общей практики (семейным врачам), врачам-педиатрам, врачам-педиатрам участковым, врачам-терапевтам, врачам-терапевтам участковым, врачам-пульмонологам), – до 80 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики;

д) среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании первичной медико-санитарной помощи, в том числе среднему медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов, – до 40 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года;

е) младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания первичной медико-санитарной помощи, – до 20 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики;

ж) врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях (в том числе врачам-инфекционистам, врачам- анестезиологам-реаниматологам) – до 100 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности указанных медицинских работников в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики;

з) среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, – до 50 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики;

и) младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, – до 30 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики,

к) медицинским и иным работникам центров гигиены и эпидемиологии ФМБА России, непосредственно работающим в усиленном режиме в связи с принимаемыми мерами по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации: врачам – до 80 процентов, иному персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг – до 80 процентов, среднему медицинскому персоналу – до 40 процентов, младшему медицинскому персоналу – до 20 процентов среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики.