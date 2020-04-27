Медицинские службы США указали на 6 новых симптомов коронавируса

27.04.2020, 13:40, Новости дня

Еще несколько штатов США с понедельника ослабляют ограничения, призванные предотвратить распространение коронавируса. Тем временем представители федеральных органов здравоохранения назвали новые потенциальные симптомы заболевания.

По их словам, озноб, регулярный тремор с ознобом, мышечная или головная боль, першение в горле, а также потеря обоняния или вкуса могут быть признаками коронавирусной инфекции.

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний ранее называли в качестве возможных симптомов COVID-19 лихорадку, нехватку воздуха и кашель.

Лидеры Колорадо, Миссисипи, Монтаны и Теннесси разрешили некоторым компаниям возобновить работу с понедельника. Ранее на аналогичные шаги решились Джорджия, Оклахома, Аляска и Южная Каролина в стремлении вернуть людей к работе и дать им возможность вернуться к некоему подобию их жизни до эпидемии коронавируса.

Эксперты предостерегают от поспешного перезапуска экономики, и многие губернаторы заявляют о принятии мер по обеспечению безопасности населения.

Количество выявленных случаев COVID-19 в США превысило 980 тысяч, 55 тысяч человек скончались.

Больше других пострадал штат Нью-Йорк, где зарегистрировано около 30 процентов всех случаев заболевания и смертей в США. Губернатор Эндрю Куомо заявил в воскресенье, что когда его указ об ограничениях на выход из дома истечет 15 мая, некоторые районы штата, которые были не так сильно затронуты эпидемией, смогут возобновить строительные работы и открыть промышленные предприятия. После двухнедельного оценочного периода будет рассматриваться возможность дальнейшего смягчения.

Эпидемия коронавируса нанесла большой финансовый урон крупнейшей экономике мира. По данным министерства труда, более 26,5 миллиона американцев подали заявки на пособие по безработице за последние пять недель.

В пятницу президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении помощи малому бизнесу и больницам на общую сумму 484 миллиарда долларов, после того как в предыдущей программе помощи быстро закончились средства.

Министр финансов Стивен Мнучин в воскресенье выразил уверенность, что американская экономика «по-настоящему воспрянет» в третьем квартале.

«Мы вкладываем в экономику беспрецедентную по объему финансовую помощь, – заявил он, выступая на канале Fox News. – Думаю, это окажет серьезное воздействие».