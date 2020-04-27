 

Пелоси поддержала кандидатуру Байдена

27.04.2020, 13:40, Новости дня

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в понедельник выпустила видео с заявлением в поддержку кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

«В то время как мы столкнулись с коронавирусом, Джо был голосом разума и стойкости, с четким видением пути по выводу нас из этого кризиса» – заявила Пелоси в предзаписанном видеообращении.

Ранее в этом месяце кандидатуру бывшего вице-президента США, демократа Байдена поддержали сенаторы Элизабет Уоррен и Берни Сандерс, экс-президент Барак Обама и бывший вице-президент Альберт Гор.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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