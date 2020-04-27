Пелоси поддержала кандидатуру Байдена
27.04.2020, 13:40, Новости дня
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в понедельник выпустила видео с заявлением в поддержку кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.
«В то время как мы столкнулись с коронавирусом, Джо был голосом разума и стойкости, с четким видением пути по выводу нас из этого кризиса» – заявила Пелоси в предзаписанном видеообращении.
Ранее в этом месяце кандидатуру бывшего вице-президента США, демократа Байдена поддержали сенаторы Элизабет Уоррен и Берни Сандерс, экс-президент Барак Обама и бывший вице-президент Альберт Гор.
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Русская служба «Голоса Америки»
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