Пелоси поддержала кандидатуру Байдена

27.04.2020, 13:40, Новости дня

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в понедельник выпустила видео с заявлением в поддержку кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

«В то время как мы столкнулись с коронавирусом, Джо был голосом разума и стойкости, с четким видением пути по выводу нас из этого кризиса» – заявила Пелоси в предзаписанном видеообращении.

Ранее в этом месяце кандидатуру бывшего вице-президента США, демократа Байдена поддержали сенаторы Элизабет Уоррен и Берни Сандерс, экс-президент Барак Обама и бывший вице-президент Альберт Гор.