Власти Фиджи не разрешили посадку самолета для вывоза россиян

27.04.2020, 13:40, Новости дня

Власти Фиджи не дали разрешения на посадку российского самолета для вывоза своих граждан с острова, информирует Минкомсвязи.

«К сожалению, рейс №UTA9033 не сможет вылететь с Фиджи. Власти Фиджи не дали разрешение на посадку российского борта, который должен был забрать российских граждан с острова, в этой связи активно прорабатываем другие варианты возвращения российских граждан на родину», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что 27 апреля самолет проследует по маршруту Денпасар – Бангкок – Сургут, хотя ранее был запланирован рейс Нанди (Фиджи) – Денпасар – Бангкок – Сургут.

Тем временем в посольстве РФ в Австралии заявили, что находятся на связи с россиянами на Фиджи и ищут возможности вернуть их на родину, передает РИА «Новости».

«Мы делаем все возможное, чтобы решить возникающие у них проблемы, и по-прежнему ищем возможности их возвращения на родину. Нам в этом активно помогает почетный консул РФ на Фиджи, тоже помогает облегчить как-то положение наших граждан. Продолжаем работать», – сказали в посольстве.

В понедельник вывозные рейсы российских авиакомпаний доставили в Россию туристов из Вьетнама, Таиланда и Индии.

Напомним, в Иркутск прибыл вывозной рейс из Бангкока, а рейс Пхукет – Новосибирск был отложен из-за низкой заполняемости. Кроме того, российские туристы из Индии и ОАЭ прибыли в Уфу.