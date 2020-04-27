Писатель-фантаст: Сейчас читателям нужны рассказы, дающие надежду

27.04.2020, 13:40, Новости дня

«Мы умеем выживать, как ни крути. Потому сегодня российским писателям-фантастам захотелось показать, что люди найдут выход из кризиса и продолжат двигать цивилизацию вперед», – сообщил газете ВЗГЛЯД писатель Вадим Панов, рассказывая о новом литературном проекте «ПостЭпидемия».

«Идея проекта появилась достаточно неожиданно, но она не могла не появиться», – сказал российский писатель-фантаст и инициатор проекта «ПостЭпидемия» Вадим Панов.

«У писателей есть хорошее свойство – мы думаем не только о том, что происходит сейчас, но стараемся заглянуть на шаг, на десять шагов вперед. Пытаемся понять, как изменится мир, наша страна, мы сами, когда эта ситуация с коронавирусом закончится. Мы все понимаем, что она скоро закончится», – выразил уверенность писатель.

«И поскольку мы находимся на самоизоляции, нам захотелось чего-то хорошего. Основная идея проекта – написать рассказ, который заканчивается хорошо и в котором добро побеждает. Мы, в смысле человечество, умеем выживать, как ни крути. Потому нам, писателям-фантастам, захотелось показать, что люди найдут выход из кризиса и продолжат двигать цивилизацию вперед. Главный посыл проекта – принести в мир чуть больше добра», – отметил Панов.

«Мне нравится, что коллеги откликнулись на призыв «а давайте напишем, что все будет хорошо». Я считаю, что позитивные рассказы, которые дают надежду, сейчас очень нужны», – добавил собеседник.

По его словам, статистика и происходящее свидетельствуют о том, что в РФ не было паники, как в других странах. «Государство поставило работу по противодействию распространения инфекции на высоком уровне. Страна четко и достойно отвечает этому вызову. Потому, мне кажется, наше правительство выбрало правильную стратегию борьбы с коронавирусом. Именно поэтому все будет хорошо!», – резюмировал Вадим Панов.

Напомним, на прошлой неделе в интернете стартовал масштабный литературный проект «ПостЭпидемия» от российских писателей-фантастов. В своих рассказах авторы представляют новый взгляд на то, как изменится мир после коронавируса.

Сюжет произведений может разворачиваться как через считаные месяцы после прекращения режима самоизоляции, так и через десятилетия, сообщает «Независимая газета». Объединяет авторов одно – уверенность в том, что РФ и мир справятся с испытанием и станут сильнее.

На данный момент о своем участии заявили Сергей Лукьяненко, Вадим Панов, Лев Аскеров, Александр Бачило, Кирилл Бенедиктов, Юрий Бурносов, Сергей Волков, Олег Дивов, Андрей Земляной, Андрей Лазарчук, Святослав Логинов, Андрей Мартьянов, Николай Романецкий, Михаил Тырин, Елена Хаецкая.

Первое произведение проекта – рассказ Вадима Панова «ДокШок» – уже доступен для читателей в электронном и аудиоформате.