 

В России хотят штрафовать за шум ночью, в том числе за лающих собак и неисправную сигнализацию

27.04.2020, 13:37, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuМинистерство юстиции РФ предложило внести в новый проект Кодекса об административных правонарушениях ответственность за нарушение тишины ночью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

В новом проекте КоАП нарушение тишины с 23:00 до 7:00 будет считаться мелким хулиганством и наказываться предупреждением или штрафом в 2 тысячи рублей. Наказывать хотят в том числе за собачий лай, громкую музыку, ремонт в неположенное время или ложное срабатывание сигнализации автомобиля. 

“Например, гражданин оставляет на длительный период в своей квартире собаку, которая громким лаем или воем в ночное время беспокоит соседей, либо не принимает меры по отключению неоднократно сработавшей неисправной сигнализации автомобиля”, – пояснил идею замглавы Минюста Денис Новак. 

В Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству выступили против предложений Минюста. Глава комитета Андрей Клишас назвал эти изменения “противоречащими не только духу закона, но и здравому смыслу”.

“В качестве примера приводится лай собаки, оставленной надолго, или сработавшая сигнализация. Но это далеко не полный список деяний, которые подпадают под данную новеллу. Штрафовать также будут за плач ребенка по ночам, за звуки, издаваемые животными, и так далее. Наказываться будет то, что большинству людей не мешает”, – заявил Клишас.

 



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