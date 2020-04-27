Организаторы “Бессмертного полка”: в этом году акция пройдет онлайн из-за коронавируса

27.04.2020, 13:37, Новости дня

Всероссийская акция “Бессмертный полк” в этом году из-за коронавируса пройдет не в виде парадов, а будет перенесена в онлайн в виде виртуального шествия, сообщил 27 апреля сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения “Бессмертный полк России” Сергей Макаров. Он отдельно призвал во время акции не выходить на улицу, так как это будет способствовать распространению COVID-19.

“На федеральном уровне акция в этом году пройдет онлайн. Проект дает возможность каждому из нас разместить фотографии и портреты ветеранов, которых чтут в семьях, пройти вместе с лицами своих отцов, дедов и прадедов в виртуальном строю, – сказал он. – Онлайн-шествие будет транслироваться на самых разных ресурсах: на телеканалах, в интернет-пространстве и на медиаэкранах”.

Для участия в онлайн-шествии участникам будет необходимо заполнить анкеты с информацией и добавить в нее фото родственника-ветерана, а также свое фото. Из созданной базы автоматически будет сформирован видеоряд из фотографий участника войны и его родственника, сообщили организаторы. Макаров также заявил, что рассчитывает, что в этом году участников “будет не меньше, чем в прошлом”:

“Если в прошлом году на шествии по стране собралось 10 миллионов граждан, в этом году их было бы больше, потому что это шествие захватывает, люди в течение года искали данные”, – сказал он.

16 апреля президент России Владимир Путин объявил о переносе на неопределенный срок парада к 75-летней годовщины победы СССР во Второй мировой войне, который должен был пройти на Красной площади в Москве. Шествие “Бессмертного полка” в последние годы было частью военного парада, Путин несколько раз принимал в нем участие, также неся в руках портрет.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, число заболевших COVID-19 в России превысило 87 тысяч, что больше, чем официально было в Китае. В России действуют карантинные ограничения на проведение массовых мероприятий, и, по всей видимости, на этой неделе будет объявлено, что они продлятся до конца майских праздников.