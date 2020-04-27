 

Песков ответил на вопрос о новом обращении Путина к народу

27.04.2020, 13:30, Разное

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, стоит ли ожидать во вторник новое обращение Владимира Путина к народу в связи с ситуацией с коронавирусом. “Давайте дождемся. На неделе будет много мероприятий”, – приводит его слова телеграм-канал РИА Новости.

Отметим, что во вторник, 28 апреля, должно состояться совещание президента с губернаторами. Глава Вологодской области Олег Кувшинников допустил, что российский лидер может сообщить о продлении карантина до 11 мая.

Напомним, последнее обращение Владимира Путина к народу было показано 2 апреля. Президент объявил об увеличении числа нерабочих дней. Кроме того, властям регионов предоставили дополнительные полномочия для борьбы с коронавирусом.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / «Нужно оставаться дома»: Бузова анонсировала новый трек с важным посылом

21.04 / Скандалы: Пятилетка Потанина

23.04 / Самоизоляция разлучила Пригожина с Валерией

28.03 / Эксперт объяснил, допустимы ли прививки в период эпидемии коронавируса

07.04 / В Оренбургской области ребёнок пострадал из-за замыкания в гироскутере

14.04 / Эксперты назвали 10 привычек, от которых портятся зубы

17.04 / Шеф-повар элитного ресторана в Брюсселе во время пандемии коронавируса кормит бездомных

15.04 / Мнение: Огородник Навальный!

26.04 / В Сети опубликован рейтинг лучших городских авто 2020 года

23.01 / Рейтинг недорогих смартфонов ко Дню студента по версии Роскачества

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска