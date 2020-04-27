 

Уральского священника лишили права проповеди после отрицания коронавируса

27.04.2020, 13:30, Новости дня

Священника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова), который проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии короанвируса, лишили права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, сообщила пресс-служба Екатеринбургской епархии.

«Поскольку неоднократные вразумления священноначалия Екатеринбургской епархии относительно качества и содержания проповедей схиигуменом Сергием (Романовым) были проигнорированы, сегодня принято решение о лишении его права проповедовать», – говорится в комментарии, передает «Интерфакс». 

Также в епархии добавили, что содержание выступлений схиигумена не выражает ее позицию.

Ранее в Сети появилась информация о том, что схиигумен Сергий во время проповеди призвал прихожан «выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, садить картошку», пока не настал голод. 

Кроме того, он якобы предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса. Романов раскритиковал власти за то, что те запрещают посещать храмы. Священник также заявил, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны». Среди прочего Сергий проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии. 



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