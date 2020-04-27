Уральского священника лишили права проповеди после отрицания коронавируса
27.04.2020, 13:30, Новости дня
Священника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова), который проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии короанвируса, лишили права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, сообщила пресс-служба Екатеринбургской епархии.
«Поскольку неоднократные вразумления священноначалия Екатеринбургской епархии относительно качества и содержания проповедей схиигуменом Сергием (Романовым) были проигнорированы, сегодня принято решение о лишении его права проповедовать», – говорится в комментарии, передает «Интерфакс».
Также в епархии добавили, что содержание выступлений схиигумена не выражает ее позицию.
Ранее в Сети появилась информация о том, что схиигумен Сергий во время проповеди призвал прихожан «выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, садить картошку», пока не настал голод.
Кроме того, он якобы предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса. Романов раскритиковал власти за то, что те запрещают посещать храмы. Священник также заявил, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны». Среди прочего Сергий проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет