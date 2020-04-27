 

В России для испытания лекарств от COVID-19 создадут специальных мышей

27.04.2020, 13:30, Разное

В РФ представители науки создадут специальных мышей для испытания лекарств от COVID-19. Информацию об этом обнародовали на официальном сайте Роспотребнадзора.
В настоящий момент многие страны работают над созданием препаратов для лечения COVID-19 и вакцины от данного заболевания. В РФ уже имеются опытные образцы фармацевтических изделий, и пришло время испытывать их на живых биологических формах. Наиболее подходящими для этого являются грызуны, но имеющиеся в наличии в исследовательских лабораториях не подходят учёным. В институте биологии гена РАН вместе с ГНЦ ВБ “Вектор” намереваются вывести специальных мышей, чтобы создать наиболее подходящие условия для работы. Аналогичный подход использовался при разработке лекарств от вирусов SARS и MERS. Благодаря работе генетиков удастся создать существ, близких по симптоматике к патогенезу COVID-19 у человека, а это, в свою очередь, даст возможность получить более точные результаты.

Кроме того, специалисты смогут работать в более безопасных условиях, поскольку мыши станут чувствительны к вирусу лишь после индукции в вирусологической лаборатории. Благодаря этому удастся обезопасить научных работников, взаимодействующих с подопытными существами. Выводить особую модификацию животных начнут в ближайшее время, а окончательный срок создания грызунов назначен на июнь.



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