Главврач больницы в Коммунарке прокомментировал сообщения о массовых увольнениях

27.04.2020, 13:30, Новости дня

Массовых увольнений в больнице в поселке Коммунарка в Москве не зафиксировано, никто из младшего медицинского персонала с момента начала работы больницы не уволился, сообщил главврач больницы Денис Проценко.

«В штате больницы сейчас работают 385 медицинских сестер, все они оформлены как сотрудники нашей больницы. Никаких массовых увольнений нет! Помимо этого, 15 сотрудников младшего медицинского персонала, ни один из них с момента начала работы Коммунарки не уволился. Прочий медперсонал – 137 человек. Все это сотрудники, оформленные по трудовым договорам в ГКБ 40», – написал Проценко на своей странице в Facebook.

В связи с сообщениями в социальных сетях о том, что якобы работникам больницы в Коммунарке не производятся положенные выплаты, Проценко разъяснил, что «речь идет о сотрудниках частной компании, с которой у больницы был заключен гражданско-правовой договор на выполнение работ в больнице. То есть они не являлись сотрудниками ГКБ №40, а работали на аутсорсинге». Он указал, что больница в установленный договором срок выполнила свои финансовые договорные обязательства перед компанией согласно заключенному контракту.

Кроме того, Проценко отметил, что средства индивидуальной защиты в больнице есть «в более чем достаточном количестве». «Независимо от того, сотрудник ли это больницы или аутсорисноговой компании, всему персоналу предоставлен свободный доступ ко всем средствам защиты, которые находятся в шлюзе в переходе в палатный корпус. Зайти в него, не надев костюм невозможно! Аналогичный порядок действует и при выходе в чистую зону, когда все без исключения сотрудники снимают защитную одежду и складывают ее в специальные тары для последующей утилизации», – сказал главврач.

Он также отметил, что все сотрудники имеют свободный доступ к общему фудкорту, который находится в чистой зоне корпуса больницы, где любой сотрудник может принять пищу. «Единственное, что не допускается это вынос сотрудниками еды из грязной зоны», – указал Проценко.

За последние сутки в России подтверждено 6198 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 50 летальных исходов. При этом за сутки полностью выздоровели 579 человек.