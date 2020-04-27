 

Певица Наzима сообщила, что счастлива в новых отношениях

27.04.2020, 13:30, Разное

Певица Наzима не балует своих поклонников подробностями личной жизни. Тем приятнее для них было узнать, что артистка счастлива в новых отношениях.
В прямом эфире «Музыка Первого» артистка лейбла Black Star поделилась историей своей поездки в Казахстан к дочери Амелии. С 2018 года Наzима, она же Назима Жанибекова, живет в Москве, но во время пандемии покинула столицу. Артистка шутливо назвала двухдневную поездку на автомобиле «забавным приключением». Из-за отсутствия рейсов ей пришлось таким способом добираться на родину, но трудностей она не испугалась, так как рядом был жених. Втроём они сейчас находятся в условиях самоизоляции, и певица сообщила, что счастлива рядом с дорогими для неё людьми. Однако имени возлюбленного она так и не назвала, подчеркнув – «счастье любит тишину», и она уже сказала самое важное. Поклонники не обиделись, ведь многие еще не успокоились после разрыва её отношений с коллегой по Black Star Мишей Марвиным, поэтому новость их только обрадовала.

Вынужденная пауза в работе посвящена не только личной жизни. 27 апреля Наzима представила новую песню «Помада» на YouTube. «Записала трек с талантливым AXVL. Для меня это новый творческий опыт», – пояснила певица своим поклонникам.



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