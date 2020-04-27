 

Объявлены характеристики планшета Microsoft Surface Go 2

27.04.2020, 13:28, Новости дня

Новая модель планшета Microsoft Surface Go 2 получит крупный 10,5-дюймовый дисплей с минимальными рамками.

Вместе с тем разрешение дисплея составит 1920 на 1280 точек. Разработчики оснастили портативное устройство улучшенным процессором Intel Pentium Gold 4425Y, а также видеоадаптером Intel HD Graphics 615. Размер оперативной памяти составит от 4 до 8 гигабайт, а постоянной памяти 64 гигабайта с дополнительным слотом для карты.

Новинка будет функционировать на базе актуальной операционной системы Windows 10 Home. Новый планшет получит современные интерфейсы и разъемы для максимального удобства пользования. Остальные достоинства предложенного девайса пока остаются неизвестными.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Женский чемпионат Белоруссии по футболу отложен из-за коронавируса

30.03 / Рада разрешила лечить COVID-19 незарегистрированными в Украине препаратами

24.04 / Названы сроки передачи флоту фрегата «Маршал Шапошников»

02.04 / «Вирус раздора» между севером и югом подвергает Евросоюз «смертельной опасности»

03.04 / Очередной прототип Starship Маска лопнул при испытаниях

09.04 / “РФ должна сотрудничать с международным расследованием”. В Совбезе ООН прошли закрытые консультации по делу MH17

10.04 / Святить куличи можно дома. В ПЦУ рассказали, как будут проводить пасхальные праздники

10.04 / Поездку Зеленского в Оман оплатила его супруга – Офис президента

10.04 / В России коронавирус будут диагностировать по клинической картине без лабораторного подтверждения

24.04 / В РФ запустили челлендж «Паззл добра»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска