Объявлены характеристики планшета Microsoft Surface Go 2

27.04.2020, 13:28, Новости дня

Новая модель планшета Microsoft Surface Go 2 получит крупный 10,5-дюймовый дисплей с минимальными рамками.

Вместе с тем разрешение дисплея составит 1920 на 1280 точек. Разработчики оснастили портативное устройство улучшенным процессором Intel Pentium Gold 4425Y, а также видеоадаптером Intel HD Graphics 615. Размер оперативной памяти составит от 4 до 8 гигабайт, а постоянной памяти 64 гигабайта с дополнительным слотом для карты.

Новинка будет функционировать на базе актуальной операционной системы Windows 10 Home. Новый планшет получит современные интерфейсы и разъемы для максимального удобства пользования. Остальные достоинства предложенного девайса пока остаются неизвестными.