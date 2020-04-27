Xiaomi выпустит смартфон с гибким экраном

27.04.2020, 13:28, Новости дня

Инсайдеры прогнозируют скорый выход уникального смартфона от компании Xiaomi с гибким дисплеем.

Благодаря такой особенности станет возможным приобрести аппарат в форм-факторе раскладушка. Кроме того, китайские разработчики до настоящего времени не раскрывают никаких достоинств аппарата. Некоторые специалисты прогнозируют, что девайс сможет выпустить конкурентом для флагманских гибких смартфонов Samsung Galaxy Z Flip и Motorola razr.

Устройство можно складывать по вертикали, за счет чего габариты уменьшаются в два раза. Остальные подробности о готовящейся новинке удерживаются в тайне и будут объявлены несколько позже в рамках официального анонса.