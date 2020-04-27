 

Новый смартфон Xiaomi Mi 10 Youth Edition получит уникальный дисплей

27.04.2020, 13:28, Новости дня

Китайский бренд Xiaomi анонсировал выход нового смартфона Mi 10 Youth Edition, который работает на базе актуальной ОС Android 10.

Аппарат оснастили актуальным чипом Snapdragon 765G. Диагональ дисплея новинки достигает 6,57 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей и с прочным защитным стеклом. Основная камера встроена в минимальном отверстии экрана. Основная камера имеет квадратный объектив с главным датчиком 48 мегапикселей.

Также в числе достоинств указан 50-кратный электронный зум. Модель Xiaomi Mi 10 Youth Edition поступит в продажу с 6-8 гигабайтами оперативной памяти и 64-256 гигабайтами постоянной памяти. Минимальная цена смартфона Mi 10 Youth Edition составит 300 долларов в базовом исполнении.



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