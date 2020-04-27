 

В Совфеде отреагировали на предложение штрафовать за лай собак

27.04.2020, 13:16, Новости дня

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству намерен выступить против предлагаемых Минюстом изменений в КоАП, которые расширят ответственность за нарушение тишины ночью, в том числе за лающих собак и неисправные автомобильные сигнализации, сообщил глава комитета Андрей Клишас.

«Безусловно, тишина и спокойствие граждан в ночное время должны быть законодательно защищены. Вместе с тем под этим благим намерением мы видим попытки внести в административное законодательство изменения, противоречащие не только духу закона, но и здравому смыслу. В случае, если данные предложения будут направлены в Совет Федерации, мы будем выступать против них», – передает ТАСС слова Клишаса.

Напомним, ранее в КоАП было решено ввести ответственность за лающих ночью собак.



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