В Бурятии по нацпроекту отремонтируют 120 километров дорог

27.04.2020, 13:16, Новости дня

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в республике будет отремонтировано 118,5 км автодорог. В целом на дорожную отрасль региона в этом году будет направлено более 5,5 млрд рублей, информирует минтранс Бурятии.

«На дорожную отрасль Республики Бурятия в 2020 году направлено 5 млрд 554 млн рублей. Из них на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлено 2 млрд 839 млн рублей. На эти средства планируется отремонтировать 43 объекта», – передает ИА БМК слова замминистра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Сергея Белоколодова.

Из 43 дорожных объектов 27 объектов – городские, 13 – региональные автодороги и 3 находятся в Заиграевском, Тарбагатайском и Иволгинском районах. Всего же в 2020 году планируется отремонтировать 138 км дорог и 8 мостов. Из них в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 118, 5 км дорог.

И.о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Игорь Петров добавил, что в период с 2019 по 2024 годы в рамках нацпроекта «БКАД» будут отремонтированы 32 региональных дороги общей протяженностью 804,5 км.

Кроме того, учреждение является заказчиком строительства одного из самых крупных и социально-значимых объектов в столице Бурятии третьего моста через реку Уда и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахъяновой и 3-я Транспортная.

«Начались работы по подготовке строительной площадки, по выкупу земельных участков. В начале мая на участок зайдет бурильная установка и рабочий процесс начнется. По коммуникациям договоры подряда в стадии заключения. Как только договоры будут заключены, начнутся работы по приобретению материалов и переносу инженерных сетей. Всего в этом году на мост планируется направить 405 млн рублей из федерального бюджета», –отметил Петров.

Большой объем работы в этом году в рамках нацпроекта стоит и перед дорожниками столицы республики. Впервые в рамках национального проекта «БКАД» на городские дороги выделена рекордная сумма в размере 700 млн рублей. Заблаговременно проведены торги, заключены контракты по всем 27 объектам. Основные работы запланированы с 1 мая, а по 13 объектам они уже начались.

«еализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Бурятии позволит к 2024 году довести до нормативного состояния 50% всей региональной сети дорог и 85% дорог в Улан-Удэнской агломерации, снизить в два раза количество мест концентрации ДТП на дорогах, а число погибших в авариях снизить до четырех человек на сто тысяч населения», – сообщили в Минтрансе республики.