Общество: Каким будет выход РФ из режима самоизоляции

27.04.2020, 13:16, Новости дня

Все больше стран Европы заявляют о постепенном ослаблении карантинных мер для своих граждан. В РФ пока о смягчении режима самоизоляции официально не сообщалось, однако эксперты уверены: данный процесс начнется в скором времени, будет поэтапным и изменит некоторые привычки граждан.

Накануне стало известно, что одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран намерена ослабить карантин. Речь идет об Италии, где на 197 тысяч заражений пришлось 26 тысяч смертей. По словам главы правительства Джузеппе Конте, республике необходимо «гарантировать возобновление жизни, но с полным осознанием ответственности».

Первые послабления карантина вступят в силу 4 мая. В Италии сохранятся ограничения на передвижение без весомой причины, «однако возможно воссоединение семей, но исключены праздники и торжества». Конте сообщил, что будут открыты парки и сады, также будет возобновлено «производство и работы на строительных площадках».

Уже с 18 мая планируется возобновление работы магазинов розничной торговли, ресторанов, выставок и музеев, а также салонов красоты, где должны соблюдаться «все предосторожности и нормы». При этом школы откроются в лучшем случае в сентябре. «Если ты любишь Италию, соблюдай дистанцию», – подчеркнул Конте.

Послабления начинают вводить и в других странах. Например, Чехия первой из стран ЕС открывает границы для своих граждан. Также с понедельника возобновят работу магазины площадью до 2,5 тысяч кв.м и автошколы. Вузы смогут восстановить обучение, но с ограничением до пяти человек в помещениях, передает Deutsche Welle.

Альпийские республики Европы также смягчают карантинные меры. В Швейцарии на этой неделе заработают парикмахерские и предприятия, предоставляющие бытовые услуги, школы откроются 11 мая, однако рестораны останутся закрытыми до начала лета. Аналогичные послабления ждут Австрию, хотя кафе и рестораны там все же откроются.

В Испании, где действуют одни из самых строгих в Европе ограничений, с понедельника разрешат прогулки для детей младше 14 лет. Во Франции после 11 мая откроют школы, колледжи и вузы, но рестораны и кинотеатры останутся закрытыми. Что касается Германии – там уже открыты школы для старшеклассников и магазины площадью до 800 кв.м, но решение по новому смягчению карантина будет принято 6 мая.

В РФ пока о смягчении режима самоизоляции официально не сообщалось, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверен: «Где-то к середине мая мы тоже должны выйти на плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче. И все эти тяготы, повторюсь, быстро забудутся».

Однако в Роспотребнадзоре относительно тягот придерживаются иного мнения. По словам главы ведомства Анны Поповой, россиянам придется изменить привычки после отмены режима самоизоляции, поскольку для тех же заведений общепита будут разработаны новые правила.

Попова предполагает, что сначала заработают предприятия с ограниченной площадью и посадкой в зале. Также на каждом этапе будут определять необходимые противоэпидемические меры – от работы всего персонала в масках и перчатках и использования одноразовой посуды до стандартной уборки в зависимости от ситуации.

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович также считает, что выход из самоизоляции будет небыстрым и поэтапным. «Прежде всего откроются небольшие агентства и салоны услуг, парикмахерские, ремонтные мастерские. Затем отроются парки. Но чтобы избежать второй воны заражения – необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы и социальное дистанционирование. Массовые мероприятия и вовсе должны оставаться под запретом», – сказал Попович газете ВЗГЛЯД.

С ней соглашается доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн. По его словам, на первом этапе послаблений можно упростить режим передвижения по улицам. «Больше свободы должны получить те, кто задействован в реальном секторе экономики и те, кто не может работать удаленно», – сказал Альштейн газете ВЗГЛЯД.

При этом людям придется заботиться о своей безопасности в большей степени, чем ранее. «Чтобы избежать второй волны инфекции – нужно еще строже соблюдать нормы гигиены, носить маски в учреждениях, минимизировать контакты с другими людьми в помещениях. За этим придется следить каждому человеку самостоятельно», – добавил Альштейн.

В то же время вирусолог, академик РАН Виталий Зверев призвал создать дорожную карту, где будет четко и ясно прописан порядок выхода людей из режима самоизоляции. «Полагаю, сейчас нужно поднимать малый и средней бизнес, то есть разрешить открыть те предприятия, где не будет большого скопления людей», – сказал Зверев газете ВЗГЛЯД.

«Следующий вопрос – работа школ. Старшеклассникам надо нормально закончить учебный год, но учителей необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты. Что касается маленький детей – здесь проблема гораздо серьезнее, так как они нуждаются в помощи взрослых. Возможно следует воссоздать пионерские лагеря, куда родители смогут временно отправить своих детей и спокойно заниматься работой» – продолжил собеседник.

«Еще важно открыть парки для прогулок. Сидеть дома вредно для здоровья. Из-за сидячего образа жизни обостряются хронические заболевания. В итоге может получиться так, что обычных пациентов у нас станет больше, чем вирус-положительных. Этого нельзя допускать, потому

при соблюдении норм гигиены и социальной дистанции люди должны перейти к более активному образу жизни», – подчеркнул вирусолог.

При этом пятая часть россиян может испытать посттравматические расстройства после снятия карантинных мер борьбы с коронавирусом, сообщил врач-психотерапевт Андрей Курпатов. По мнению эксперта, во время самоизоляции россияне погрузились в цифровую зависимость, которая разрушает их здоровье и социальные связи.

Также в группе риска находятся дети, поскольку сейчас они оказались в тепличных условиях, после которых ребенок может не так охотно социализироваться. Однако, уверяет психолог, работа и физические нагрузки помогут россиянам справиться с этим вызовом.

Напомним, за последние сутки в РФ зарегистрировано 6198 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни. Всего в РФ зарегистрировано 87 146 случаев коронавируса, зафиксировано 794 летальных исхода, а выздоровели 7346 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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