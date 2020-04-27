 

“Вопрос экономической безопасности”. Шмыгаль прокомментировал увольнение глав таможни и налоговой службы

27.04.2020, 13:15, Новости дня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя причины увольнения глав таможенной и налоговой служб, заявил о плохих показателях по поступлениям в государственный бюджет.

“Правительство приняло такие меры, ведь работа таможни и налоговой – это, прежде всего, вопросы экономической безопасности страны. Здесь не может быть никаких оправданий. Бюджет-2019 показал один из худших показателей по поступлениям за последние годы. Мы видим, что ситуация в 2020 году не улучшилась, и не только из-за коронакризиса”, – написал премьер в Facebook 27 апреля.

Шмыгаль добавил, что решение проблемы требует комплексного подхода, а не просто увольнения чиновников.

“Сама по себе смена руководства мало что меняет. Нужно более решительно внедрять институциональные изменения. Сейчас Кабинет Министров находится в процессе подбора эффективных команд, которые смогут реализовывать эту работу в сверхсложное время”, – сообщил премьер-министр.

Кабмин поддерживает создание временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке информации о возможных злоупотреблениях в налоговой и на таможне за последние годы, отметил он. 

“Это и есть реальный “аудит государства”, который мы готовы проводить вместе с народными депутатами. В то же время я призываю правоохранительные органы прозрачно провести расследование информации о возможных махинациях в таможенной и налоговой сферах. И поставить точку в этом вопросе”, – написал Шмыгаль.  

На останньому засіданні Кабінет Міністрів ухвалив рішення про звільнення голів Митної та Податкової служб. Уряд вжив…

Posted by Денис Шмигаль on Esmaspäev, 27. aprill 2020

Глав Государственной таможенной и налоговой служб Максима Нефьодова и Сергея Верланова Кабмин уволил 24 апреля. 

На отставке Нефьодова и Верланова настаивал Игорь Уманский, который около месяца занимал должность министра финансов в правительстве Шмыгаля. Он, в частности, утверждал, что ГНС при Верланове устраивала “коррупционные скрутки с НДС”, что приводило к ежемесячным потерям госбюджета на сумму до 5 млрд грн. Уманский также критиковал Нефьодова, утверждая, что ситуация с контрабандой на таможне не изменилась.

Нефьодов и Верланов рассказали, что их не предупредили об увольнении и не объяснили причин. 

Кабинет Министров Украины объявил о заполнении вакансии главы налоговой, заявки принимаются до 27 апреля. Руководитель службы будет назначен на период действия карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса (такая возможность предусмотрена изменениями в госбюджет, которые Верховная Рада приняла 24 апреля). Он станет выполнять обязанности до назначения руководителя, выбранного на полноценном конкурсе. Прием заявок на должность главы таможни пока не начат.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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