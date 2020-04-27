Украина настаивает на передаче бортовых самописцев рейса PS752. Кулеба поговорил с главой МИД Ирана

27.04.2020, 13:15, Новости дня

Бортовые самописцы самолета авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, который был сбит в Иране 8 января 2020 года, должны быть возвращены в Украину. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, об этом 27 апреля заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с иранским коллегой Джавадом Зарифом.

“Глава Министерства иностранных дел Украины отдельно подчеркнул, что настаивает на доставке, согласно Чикагской конвенции, бортовых самописцев в Украину, с последующим решением о месте их расшифровки и исследования с участием стран, граждане которых погибли в результате трагедии”, – сказано в пресс-релизе.

Также Кулеба отметил, что украинская сторона настроена продолжать диалог с целью выяснения всех обстоятельств трагедии, привлечения виновных к ответственности и выплаты соответствующих компенсаций родным и близким погибших. Зариф в свою очередь заверил Кулебу, что Иран стремится как можно быстрее расследовать катастрофу и установить виновных.

Глава МИД Ирана также прокомментировал высказывание представителя парламентского комитета по юридическим и судебным вопросам Хассана Норузи, который заявил, что “военные хорошо выполнили свои обязанности”, сбив гражданский авиалайнер. Эти слова не соответствуют действительности и официальной позиции Ирана, подчеркнул Зариф, добавив, что заявление депутата уже получило соответствующую правовую оценку.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке.

14 апреля 2020 года Radio Farda (иранская служба “Радио Свобода”) сообщило, что Иран предлагает Украине признать “человеческую ошибку” как причину крушения самолета МАУ и отказаться от дальнейших судебных разбирательств в обмен на выплату компенсаций семьям погибших. Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань категорически отверг возможность заключения соглашения с правительством Ирана об отказе от судебного преследования.

В Иране сначала предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит в Украину черные ящики с самолета МАУ. 19 января Резаифар опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать черные ящики в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и французскому Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации, однако эти ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

4 февраля Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. 5 марта Иран уведомил Канаду о задержке в дальнейшей работе с самописцами из-за вспышки коронавируса.